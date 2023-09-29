Дженоа разбила Рому (4:1) в матче 6 тура Серии А. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Убогая Рома получила болезненный удар

Рома продолжает слабо играть на старте сезона. После избиения Эмполи казалось, что команда нашла свой футбол, однако проблемы никуда не исчезли. Жозе Моуринью не в состоянии раскрыть сильные стороны футболистов. Имея в составе Лукаку и Дибалу, Рома до перерыва нанесла три удара (два из которых – дальние).

Малиновский получил крошки времени – Дженоа проиграла главной сенсации сезона, час играя в меньшинстве

Дженоа тоже не впечатляет в первых турах, но с Ромой можно играть. Уже на пятой минуте хозяева открыли счет, запрессинговав Рому. Строотман вывел на удар Гудмундссона и передал привет бывшей команде.

Рома отыгралась, когда Спинаццола нашел возможность подать с фланга, а Кристанте завершил рывок ударом головой. Впрочем, перед перерывом римляне пропустили во второй раз. Гудмундссон прошел нескольких соперников, Торсбю сбросил в касание на Ретеги, а тот мастерски разобрался перед воротами.

Во втором тайме Рома попыталась зажать соперника у ворот. И все равно ничего не получалось. Лукаку с передачи Дибалы забил, но арбитры зафиксировали офсайд. А Дженоа добила гостей голом со стандарта – Драгушин выиграл воздух, а Торсбю воспользовался скидкой. Разгром оформил Мессиас.

Рома проиграла и с 5 очками оказалась на 16 месте у зоны вылета. Дженоа набрала 7 баллов и поднялась на 11 строчку.

Малиновского проигнорировали

Очень плохая ситуация складывается для Руслана Малиновского. Чем дальше – украинец получает все меньше игрового времени. После двух появлений в старте он в третий раз подряд оказался в запасе. На поле Лечче получил всего две минуты, сегодня – не вышел на поле вообще.

И это с учетом чрезвычайных обстоятельств. Еще в дебюте встречи травмировался Бадель (вместо него появился Торсбю), а в середине первого тайма получил повреждение Строотман (его заменил Кутлу). Образовалась дыра в центре поля, а Руслан шанса не получил.

Трудно надеяться на хорошие перспективы Малиновского в таких условиях. Альберто Джилардино говорит, что ищет правильную позицию новичку, а по факту не доверяет украинцу. Мессиас получил первые минуты после травмы и сразу забил, а Руслан смотрел за всем из-за поля.