Головний тренер "грифонів" Альберто Джилардіно пояснив, чому випустив Руслана Маліновського лише на останні хвилини матчу 5-го туру Серії А з Лечче (0:1).

"Проти Лечче було нелегко: вони добре грають у зв'язках, багато рухаються і добре працюють з крайніми захисниками та півзахисниками. Ми давали бити з дальньої дистанції, особливо в моменті з голом. Але сподобалося бажання не здаватися.

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Потроху вводимо до складу Маліновського, шукаємо йому правильну позицію в командному балансі.

Коли Гудмундссон запалює – він робить різницю, ніби Маліновський. Вони обидва мають якість, повинні стати рішучішими в атаках", – цитує Джилардіно CalcioGenoa.

Нагадаємо, після переходу в Дженоа український півзахисник зіграв за генуезців у чотирьох матчах, і з кожним поєдинком його ігровий час зменшувався (з Лаціо він відіграв 70 хвилин, з Торіно – 57, з Наполі – 16, а з Лечче – лише одну хвилину плюс компенсований час).

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