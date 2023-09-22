Альберто Джилардіно не став змінювати склад після матчу з Наполі. Тиждень тому саме після замін Дженоа розгубила перевагу в два м'ячі й ледве втримала бодай нічию. Тож сьогодні "грифони" вийшли без змін. Це означає, що Руслан Маліновський другий матч поспіль розпочав у запасі.

Кандрева черговим асистом відібрав у зухвалого новачка Серії А шанс піднятися в топ-3

Напередодні Роберто Д'Аверса отримав нагороду як найкращий тренер місяця у Серії А. Це був вибір без інтриги, адже його Лечче неймовірно почав сезон і наразі йде у зоні Ліги чемпіонів. Тож і сьогодні господарі очікувано диктували умови "грифонам". У першому таймі Лечче не вистачало лише забитого м'яча, на який вони напрацювали. Втім, перевагу вони таки отримали – змусили Мартіна заробити дві жовті, який на цілу годину залишив Дженоа в меншості.

Здавалося, це максимально розв'яже Лечче руки. Однак "вовки" ніяк не могли знайти шлях до воріт суперника, який без жодних докорів сумління вибудував два ешелони оборони, не думаючи про атаку. Фактично лише Ретегі намагався щось робити попереду. Без підтримки усі ці спроби були приречені.

На протилежній же частині поля було велелюддя. За такої щільності Лечче міг розраховувати лише на дальні удари. За 80 хвилин загалом спроб відправити м'яч у чужі ворота було майже два десятки, але лише дві з них досягли площини. Зрештою, ця тактика спрацювала. Гол організував французький дует. Жандре віддав, а Ремі Уден, який вперше зіграв у нинішньому сезоні, дальнім ударом відрив рахунок. Слід зауважити, що голкіперу завадив рикошет.

Джилардіно спробував врятувати гру, але запізно перевів команду на атакувальні налаштування. Зокрема, Руслан Маліновський вийшов на поле лише на передостанній хвилині основного часу. Змінити ситуацію Дженоа не змогла. Лечче вперше в історії почав сезон Серії А без поразок за 5 турів. Завдяки сьогоднішній перемозі "вовки" бодай тимчасово піднялися на друге місце в турнірній таблиці, маючи вже 11 очок. "Грифони" залишилися чотирнадцятими.