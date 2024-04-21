Чемпіонат Італії 2023/24, 33-й тур

Сассуоло – Лечче – 0:3

Голи: Жондре, 11, Доргу, 15, Пікколі, 61

Торіно – Фрозіноне – 0:0

Салернітана – Фіорентина – 0:2

Голи: Куаме, 80, Іконе, 90+5

Монца – Аталанта – 1:2

Голи: Мальдіні, 89 – де Кетеларе, 44, Туре, 72

Емполі без Коваленка сенсаційно здолав Наполі і відірвався від зони вильоту, Верона вирвала перемогу над Удінезе

Сассуоло довів безвиграшну серію у чемпіонаті до п'яти турів. У рідних стінах "нероведрі" зустрілись з Лечче, зазнавши розгрому – 0:3. Цікаво, що два голи гості забили у перші 15 хвилин, чого з клубом у Серії А не траплялось із жовтня 2005 року (а на виїзді так і взагалі з січня 2004-го). Це були часи, коли в італійській еліті грала Реджина, а Андрій Шевченко перебував у зеніті бомбардирської величі.

Як наслідок, Сассуоло залишився у зоні вильоту, в одному заліковому балі від рятівної 17-ї позицїі. Лечче відірвався від трійки аутсайдерів на вісім очок.

Торіно на своєму полі розійшовся миром з Фрозіноне. Обидві команди вирішували свої завдання – "бики" продовжують боротьбу за єврокубки, тоді як "канарки" мріють про збереження прописки в еліті. Суперники діяли обережно, більше думаючи про захист, аніж про напад. Як наслідок, команди обійшлись без голів: Торіно залишилось дев'ятим, а Фрозіноне вісімнадцятим.

Салернітана у матчі з Фіорентиною зберігала інтригу та надії вболівальників на позитивний результат майже до кінця поєдинку. Однак на 80-й хвилині захист найгіршої команди Серії А не зумів втримати Куаме, який головою замкнув навіс Раньєрі. А вже у доданий час Іконе добив знекровленого суперника. Непроста перемога принесла "фіалкам" 47 очок – від зони єврокубків їх тепер відділяє лише 5 балів.

Аталанта цілком може поборотися за п'яте місце, яке дає можливість грати в Лізі чемпіонів. Але для цього потрібно повернути стабільність, бо одна перемога за п'ять турів – дуже поганий результат. Особливо одне очко в матчах Вероною і Кальярі. Хоч сьогодні суперник був сильнішим, але бергамаски виграли дуже впевнено. Монца сьогодні нічого не робила, щоб зачепитися за очки. Лише Даніель Мальдіні був не згоден із таким становищем, забивши дуже красивий індивідуальний гол. У стилі Роббена, але з лівого, а не правого флангу. Однак на долю матчу це не вплинуло. Аталанта забила по голу в кожному з таймів і наблизилася до Роми на відстань в одне очко (у римлян ще є догравання з Удінезе).

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