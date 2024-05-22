Гізольфі обійняв посаду технічного директора Роми, і в даному випадку назва є формальністю. Фактично француз став спортивним директором римського клубу. Він замінив Тьягу Пінту, який покинув стан "джаллороссі" взимку.

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Власники Роми – Ден і Райан Фрідкіни ухвалили це рішення, виходячи з аналітичних даних компанії Retexo Intelligence. Вона допомагає футбольним клубам вивчати і наймати персонал, який відповідає їхнім вимогам. Гізольфі підходить під вимоги Фрідкіних у питанні конкурентоспроможності та фінансової стійкості.

Вважається, що одним із найкращих рішень Гізольфі на посаді спортивного директора Ніцци стало запрошення головним тренером Франческо Фаріолі. Цього італійського фахівця всерйоз розглядав Шахтар перед тим, як запросити Патріка ван Леувена.

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