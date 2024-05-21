Пінту близький до того, щоб очолити трансферний департамент Борнмута. Як інформує TuttoMercatoWeb.com, між керівництвом "вишень" і португальським фахівцем відбулося кілька зустрічей і наразі сторони близькі до угоди.

В АПЛ обирають гравців у збірну року – серед кандидатів лише один українець

Пінту обіймав посаду генерального менеджера Роми з літа 2021 року – він відповідав не тільки за трансферну політику римського клубу, а й за дотримання фінансового фейр-плей. У столиці Італії в нього були як приголомшливі успіхи (запрошення Пауло Дибали та Ромелу Лукаку), так і грандіозні провали.

Наприкінці своєї каденції Пінту посварився з Моурінью. Згодом "особливий" заявляв, що більше ніколи не захоче мати справ із Тьягу.

Нагадаємо, що центрального захисника збірної України Іллю Забарного було визнано вболівальниками "вишень" найкращим гравцем Борнмута в сезоні 2023/24.

Зінченку показали середній палець прямо на полі, Мудрик вкрав шоу, Забарний з'їв лідера – українця раді бачити у гранді