Рома представила другого новачка за день – ПСЖ позбувся провального півзахисника, який змінив вже 6 клуб
Півзахисник збірної Португалії та ПСЖ Ренату Санчеш продовжить свою кар'єру в Ромі.
Після оформлення трансферу Леандро Парадеса італійський клуб, оголосив про оренду Ренату Санчеша з ПСЖ.
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Як повідомляє Foot Mercato, оренда португальця розрахована на один рік. Італійський клуб зобов'язався викупити півзахисника за 12 мільйонів євро. Також в угоді з Ромою прописані бонуси, які збільшать винагороду ПСЖ. За римську команду Санчеш буде виступати під 20 номером.
Півзахисник приєднався до ПСЖ в минулому сезоні, перейшовши з Лілля. За парижан він зіграв лише у 27 матчах та забив два голи. Через постійні травми Санчеш не зміг завоювати місце в основі французького гранда.
Рома стане для португальця шостим клубом в кар'єрі. Раніше Ренату Санчеш, окрім ПСЖ та Лілля, виступав за Суонсі, Бенфіку та Баварію.
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