Італійський клуб у своїх соцмережах підтвердив перехід 29-річного хавбека. Леандро Паредес підписав з Ромою контракт на два сезони – до 2025 року.

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В угоді між римською командою та аргентинцем є також домовленість про продовження контракту ще на один сезон. За інформацією Фабріціо Романо, ПСЖ за трансфер Паредеса отримає винагороду в 4 мільйони євро. У півзахисника був конфлікт з Серхіо Рамосом. Попри те, що іспанець покинув клуб, гравці парижан не бажали повернення Леандро у склад команди.

Паредес виступав за ПСЖ з 2019 року. Він зіграв за чемпіона Франції в 117 матчах, в яких забив три м'ячі та оформив 10 результативних передач. Минулий сезон півзахисник провів у складі Ювентуса.

Нагадаємо, що Леандро Паредес разом зі збірною Аргентини здобув титул чемпіона світу в Катарі.

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