Полузащитник сборной Португалии и ПСЖ Ренату Санчеш продолжит свою карьеру в Роме.

После оформления трансфера Леандро Парадеса итальянский клуб, объявил об аренде Ренату Санчеша из ПСЖ.

Рома официально объявила о переходе чемпиона мира – ему не нашлось места в ПСЖ из-за конфликта со звездами

Как сообщает Foot Mercato, аренда португальца рассчитана на один год. Итальянский клуб обязался выкупить полузащитника за 12 миллионов евро. Также в соглашении с Ромой прописаны бонусы, которые увеличат вознаграждение ПСЖ. За римскую команду Санчеш будет выступать под 20 номером.

Полузащитник присоединился к ПСЖ в прошлом сезоне, перейдя из Лилля. За парижан он сыграл лишь в 27 матчах и забил два гола. Из-за постоянных травм Санчеш не смог завоевать место в основе французского гранда.

Рома станет для португальца шестым клубом в карьере. Ранее Ренату Санчеш, кроме ПСЖ и Лилля, выступал за Суонси, Бенфику и Баварию.

Сенсаційно без ПСЖ – топ-5 команд, за якими варто стежити у Франції