Лівий захисник Галатасарая Анхеліньо продовжить свою кар'єру в Ромі на правах оренди.

Рома оголосила про оренду Анхеліньо до літа 2024 року, інформує офіційний сайт римського клубу. Повідомляється, що "джаллороссі" матимуть право викупити гравця після закінчення цього терміну. Анхеліньо покликаний замінити Леонардо Спінаццолу, який часто травмується і нестабільно виступає в цьому сезоні.

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"При слові "Рома" я не вагався. Сьогодні я пишаюся тим, що є частиною великого клубу з неймовірною історією і командою, повною чемпіонів", – зазначив іспанець. У столиці Італії Анхеліньо гратиме під 69-м номером.

Нагадаємо, що Анхеліньо був конкурентом Олександра Зінченка за часів виступів у Манчестер Сіті.

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