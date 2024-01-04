Галатасарай звернувся до РБ Лейпциг з проханням скорегувати орендну угоду щодо Анхеліньо і нарвався на відмову.

Минулого літа Галатасарай і РБ Лейпциг погодили угоду щодо лівого захисника Анхеліньо: турецький клуб орендував гравця із зобов'язанням викупу. Щоб викуп був активований, іспанський захисник мав зіграти за стамбульську команду 20 матчів.

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На даний момент Анхеліньо зіграв за "червоно-жовтих" 19 ігор, тому, здається, що викуп Галатасараєм гравця стане питанням часу. Однак керівництвом стамбульського клубу вважає, що ціна в 6 млн євро за гравця занадто висока. Боси турецького гранда звернулися до РБ Лейпциг із проханням скоригувати умови угоди – і збільшити умову обов'язкового викупу захисника з 20 до 30 матчів.

Як інформує Bild, РБ Лейпциг відповів на це прохання відмовою. Згідно з джерелом, тепер Галатасарай має намір згноїти Анхеліньо в запасі, заборонивши іспанцеві тренуватися і готуватися до двадцятого матчу.

Наступної неділі Галатасарай зіграє на своєму полі з Коньяспором.

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