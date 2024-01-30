Левый защитник Галатасарая Анхелиньо продолжит свою карьеру в Роме на правах аренды.

Рома объявила об аренде Анхелиньо до лета 2024 года, информирует официальный сайт римского клуба. Сообщается, что "джаллоросси" будут иметь право выкупить игрока по окончании этого срока. Анхелиньо призван заменить часто травмированного и нестабильно выступающего в этом сезоне Леонардо Спинаццолу.

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"При слове "Рома" я не колебался. Сегодня я горжусь тем, что являюсь частью великого клуба с невероятной историей и командой, полной чемпионов", – отметил испанец. В столице Италии Анхелиньо будет играть под 69-м номером.

Напомним, что Анхелиньо был конкурентом Александра Зинченко во времена выступлений в Манчестер Сити.