"Вовки" відзначать 150-річчя з моменту, коли Рим став столицею, унікальною формою, повідомляє офіційний сайт клубу.

Джеко повернувся до тренувань з Ромою після конфлікту з Фонсекою

На матч 21-го туру Серії А проти туринського Ювентуса Рома вийде зі спеціальними нашивками на футболках, присвяченими цій даті. Основа ж дизайну екіпірування залишиться звичною для сезону 2020/21. Історія Італії не вперше впливає на концепти форми. Раніше збірна Італії презентувала сенсаційний комплект форми, автори якої надихнулися спадщиною епохи Відродження.

Рісорджименто – термін на позначення руху за об'єднання Італії XIX століття, фінальним акордом якого стало створення королівства зі столицею у Римі.

Фонсека проти Джеко: Рома змушена ліквідовувати наслідки чергового шторму – хто стане зайвим?