Революційний "Ренесанс" – збірна Італії презентувала сенсаційний комплект форми

Італійська національна команда презентувала новий варіант екіпірування у нехарактерних для себе барвах.

Відеопрезентація нового комплекту з'явилася в офіційному твіттері збірної.

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Колекція отримала назву "Ренесанс", оскільки сягає корінням у графіку епохи Відродження і повинна забезпечити новизну на полі та за його межами. Німецький виробник Puma в своєму проекті надихнувся формою "Скуадри Адзурри" початку 50-х.

Зокрема, в товариському матчі 1954-го італійці здолали збірну Аргентини (2:0) в зелених футболках. Саме ця барва є основною у новому варіанті екіпірування – лише комірці та смуги на рукавах будуть темно-синіми.

Саме в цій формі збірна Італії зіграє матч відбору до Євро-2020 проти Греції. Поєдинок відбудеться у суботу, 12 жовтня, на римському Стадіо Олімпіко.

Italy launch their new 'Renaissance' kit to be worn this week against Greece pic.twitter.com/GrhuimGJtK — B/R Football (@brfootball) October 7, 2019