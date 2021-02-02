Форвард Роми Едін Джеко повернувся до тренувань з одноклубниками, повідомляє видання Corriere dello Sport.

Рома офіційно повернула Ель-Шаараві з Китаю

Боснієць десять днів працював самостійно після того, як вступив у конфлікт з головним тренером команди Паулу Фонсекою. Окрім того, гравець був позбавлений капітанської пов'язки. 34-річний футболіст просив про трансфер, проте перехід так і не відбувся. Цікаво, що після закриття зимового трансферного вікна уболівальники вивісили перед стадіоном "Олімпко" банер: "Джеко – Фонсека: тепер треба битися за футболку разом".

До слова, з командою тренувався ще один нападник – Стефан Ель-Шаараві, який напередодні повернувся у Серію А після вояжу в китайський Шанхай Шеньхуа.

Вже найближчої суботи, 6 лютого, на Рому чекає складний виїзд у Турин – підопічні Фонсеки зустрінуться з Ювентусом.

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