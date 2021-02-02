Джеко повернувся до тренувань з Ромою після конфлікту з Фонсекою
Схоже крига між португальським наставником "вовків" Паулу Фонсекою і боснійським нападником Едіном Джеко потроху скресає.
Форвард Роми Едін Джеко повернувся до тренувань з одноклубниками, повідомляє видання Corriere dello Sport.
Рома офіційно повернула Ель-Шаараві з Китаю
Боснієць десять днів працював самостійно після того, як вступив у конфлікт з головним тренером команди Паулу Фонсекою. Окрім того, гравець був позбавлений капітанської пов'язки. 34-річний футболіст просив про трансфер, проте перехід так і не відбувся. Цікаво, що після закриття зимового трансферного вікна уболівальники вивісили перед стадіоном "Олімпко" банер: "Джеко – Фонсека: тепер треба битися за футболку разом".
До слова, з командою тренувався ще один нападник – Стефан Ель-Шаараві, який напередодні повернувся у Серію А після вояжу в китайський Шанхай Шеньхуа.
Вже найближчої суботи, 6 лютого, на Рому чекає складний виїзд у Турин – підопічні Фонсеки зустрінуться з Ювентусом.
Фонсека проти Джеко: Рома змушена ліквідовувати наслідки чергового шторму – хто стане зайвим?