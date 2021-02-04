Итальянская Рома в интересный способ решила присоединиться к празднованию знаменательного события – обретения Римом статуса столицы объединенной Италии.

"Волки" отметят 150-летие с момента, когда Рим стал столицей, уникальной формой, сообщает официальный сайт клуба.

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На матч 21-го тура Серии А против туринского Ювентуса Рома выйдет со специальными нашивками на футболках, посвященными этой дате. Основа же дизайна экипировки останется привычной для сезона 2020/21. История Италии не впервые влияет на концепты формы. Ранее сборная Италии представила сенсационный комплект формы, авторы которой вдохновились наследием эпохи Возрождения.

Рисорджименто – термин для обозначения движения за объединение Италии XIX века, финальным аккордом которого стало создание королевства со столицей в Риме.

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