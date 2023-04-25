Французький гранд має намір влітку провести чистку складу і відправити кількох гравців в інші клуби. Це пов'язано не тільки з тим, що спортивний директор Луїш Кампуш хоче оновити команду, а й зобов'язанням розвантажити зарплатну відомість, щоб вписатися у фінансовий фейр-плей.

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Одним з перших кандидатів на трансфер буде Леандро Паредес. Наразі він на правах оренди виступає за туринський Ювентус. Під час зустрічі італійського клубу і ПСЖ в рамках групового етапу Ліги чемпіонів виникла сутичка на полі між аргентинцем та Серхіо Рамосом. З того часу вважається, що Паредес – небажана персона в роздягальні парижан. Навіть якщо іспанець, у якого закінчується контракт влітку, покине команду, Кіліан Мбаппе був свідком конфлікту і, як повідомляє L'Équipe, підтримав Рамоса.

Леандро Паредес перейшов в ПСЖ взимку 2019 року. Французи віддали за аргентинця приблизно 40 мільйонів євро. У складі парижан півзахисник провів 117 матчів. В його активі три голи та 10 результативних передач. Чинна угода Паредеса з ПСЖ закінчується влітку 2024 року.

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