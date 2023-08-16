Итальянский клуб в своих соцсетях подтвердил о переходе 29-летнего хавбека. Леандро Паредес подписал с Ромой контракт на два сезона – до 2025 года.

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В соглашении между римской командой и аргентинцем есть также договоренность о продлении контракта еще на один сезон. По информации Фабрицио Романо, ПСЖ за трансфер Паредеса получит вознаграждение в 4 миллиона евро. У полузащитника был конфликт с Серхио Рамосом. Несмотря на то, что испанец покинул клуб, игроки парижан не желали возвращения Леандро в состав команды.

Паредес выступал за ПСЖ с 2019 года. Он сыграл за чемпиона Франции в 117 матчах, в которых забил три мяча и оформил 10 результативных передач. Прошлый сезон полузащитник провел в составе Ювентуса.

Напомним, что Леандро Паредес вместе со сборной Аргентины добыл титул чемпиона мира в Катаре.

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