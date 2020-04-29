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Рома може заманити Педро солідною зарплатою

29 квітня 19:25 280 Читать на русском
Рома може заманити Педро солідною зарплатою
Жиру та Педро / Reuters

Італійська Рома всерйоз націлилася на досвідченого вінгера лондонського Челсі Педро Родрігеса.

Римляни докладають максимум зусиль, щоб підписати іспанця у найближче трансферне вікно, повідомляє Corriere dello Sport.

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Педро стане вільним агентом після сезону 2019/20. Через ймовірність безкоштовного підписання ветеран цікавить чимало клубів. Рома вирішила заманити Педро солідною зарплатою. Римляни готові платити 32-річному вінгеру 3 млн євро на рік.

У нинішньому сезоні Педро Родрігес провів 18 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 3 результативні передачі.

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