Фонсека зізнався, коли загорівся ідеєю очолити Рому

Головний тренер Роми Паулу Фонсека давно мріяв про нинішню посаду.

"Як і будь-який інший португалець, я завжди дивився футбол. Рома була одним з клубів, які мені завжди подобалися найбільше.

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Зізнаюся, у мене з'явилося бажання тренувати римлян, коли я грав з Шахтарем на Стадіо Олімпіко. Тоді була фантастична атмосфера. Я подумав, що хотів би тренувати Рому. З цими фанатами, з цією атмосферою.

Незабаром ми зможемо щось виграти", – цитує Фонсеку Mais Futebol.

Нагадаємо, влітку 2019-го португальський фахівець припинив співпрацю з Шахтарем та незабаром підписав контракт з Ромою.

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