Рома может заманить Педро солидной зарплатой

Итальянская Рома всерьез нацелилась на опытного вингера лондонского Челси Педро Родригеса.

Римляне прилагают максимум усилий, чтобы подписать испанца в ближайшее трансферное окно, сообщает Corriere dello Sport.

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Педро станет свободным агентом после сезона 2019/20. Из-за возможности бесплатного подписания ветеран интересует многие клубы. Рома решила заманить Педро солидной зарплатой. Римляне готовы платить 32-летнему вингеру 3 млн евро в год.

В нынешнем сезоне Педро Родригес провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.

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