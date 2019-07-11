Рома хоче підписати Алдервейрелда

Римляни замахнулися на трансфер основного центрбека Тоттенхема.

Рома готова запросити до себе Тобі Алдервейрелда, стверджує Sky Sports Italy.

Рома презентувала "блискавичну" форму на наступний сезон

"Вовки" шукають заміну Костасу Маноласу, який перейшов в Наполі, і одним з варіантів став гравець збірної Бельгії. У контракті Алдервейрелда є пункт, згідно з яким він може покинути Тоттенхем цього літа за 25 мільйонів фунтів.

Нагадаємо, влітку Рому очолив колишній тренер Шахтаря Паулу Фонсека.

"Після трьох дуже успішних років в Україні випав шанс реалізувати мрію". Фонсека – про те, якою буде його Рома