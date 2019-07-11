Рома хочет подписать Алдервейрелда

Римляне замахнулись на трансфер основного центрбека Тоттенхэма.

Рома готова пригласить к себе Тоби Алдервейрелда, утверждает Sky Sports Italy.

Рома представила "молниеносную" форму на следующий сезон

"Волки" ищут замену Костасу Маноласу, перешедшему в Наполи, и одним из вариантов стал игрок сборной Бельгии. В контракте Алдервейрелда есть пункт, согласно которому он может покинуть Тоттенхэм этим летом за 25 миллионов фунтов.

Напомним, летом Рому возглавил бывший тренер Шахтера Паулу Фонсека.

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