"Після трьох дуже успішних років в Україні випав шанс реалізувати мрію". Фонсека – про те, якою буде його Рома

Колишній наставник Шахтаря Паулу Фонсека дав перше інтерв'ю в ролі головного тренера Роми. Він розповів, чого від нього очікувати на чолі "вовків".

Чому вирішив покинути Україну

Я завжди хотів тренувати в європейській топ-лізі. Серія А – саме така, а Рома – один з найбільших клубів Європи. Очолити команду такого рівня – одна з головних цілей у моїй кар'єрі, я дуже амбітний. Коли після трьох дуже успішних років в Україні випав шанс, я відчув, що зараз правильний час піти та реалізувати мою мрію.

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Якою буде Рома під керівництвом Фонсеки

По-перше, Рома буде сміливою. Командою, яка однаково гратиме проти грандів і аутсайдерів. Ми повинні побудувати боєздатний колектив з чітким стилем, яким би пишалися вболівальники. Для мене дуже важливою є якість гри. Звичайно, головне завдання – перемагати, але ми хочемо створити команду, яка показуватиме якісний футбол.

Мені недостатньо просто перемогти. Це хороше відчуття, однак важливо, аби на полі реалізовувалися наші ідеї. Команда має діяти так, щоб це приносило задоволення фанам. Вони повинні йти додому з відчуттям, що футболісти зіграли добре, що перемогли завдяки сміливості. Це дуже важливо для мене.

Рома має якісний склад. Головне – визначити спосіб, як найкраще використати наявних футболістів, як максимально реалізувати їхні можливості. Вважаю, що більшість з них здатна грати у сміливий атакувальний футбол, який я хочу поставити. Це буде стиль, де наша команда домінує над суперником.

Схема? Загалом я люблю грати 4-2-3-1, але схема – далеко не найважливіша річ. Найважливіше – динаміка та принципи в рамках системи.

Враження та очікування від Серії А

Італійський футбол захоплює мене своєю тактичністю та складністю. Кожен матч – серйозний виклик для тренера. Я сповнений мотивації створити команду, яка здивує суперників. В Італії багато тактично сильних команд з хорошою обороною. Це великий виклик, але я люблю такі виклики.

Думаю, що наступний сезон буде конкурентним, як ніколи. Повернувся Антоніо Конте, можливо, прийде й Мауріціо Саррі. Розкішний підбір гравців, команди стають дедалі сильнішими. Це чудово для італійських фанів.

Цілі на сезон

Я розумію, що буде важко – у нас, ймовірно, буде лише 4 тижні передсезонки до першої гри (Рома стартує у кваліфікації Ліги Європи в кінці липня). Тому доведеться впроваджувати наші ідеї дуже-дуже швидко. Звичайно, я б хотів більше часу, але це залежить не від мене. Ми використаємо ці 4 тижні по максимуму, щоб бути готовим вже до першого поєдинку.

Єдине, що я можу обіцяти, – побудова конкурентоздатної та сміливої команди. Як вже говорилося, я впевнений, що вболівальники зможуть пишатися нашим сміливим і амбітним колективом. Якщо ми матимемо ці складові – шанси на перемоги будуть кращими.

Слова вболівальникам клубу

Просто хотів би сказати фанам, що разом ми можемо створити сильну команду. Нам потрібна підтримка. Я знаю, що вболівальники люблять клуб. Я впевнений, що вони зможуть пишатися командою, бо ми будемо боротися за них, будемо боротися за побудову чогось особливого.

Я багато говорю про сміливість – фани допоможуть нам її здобути. Вірю, що вони дадуть нам підтримку та мотивацію.

Джерело: прес-служба Роми

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