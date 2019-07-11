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Рома презентувала "блискавичну" форму на наступний сезон

10:49 1628 Читать на русском
Рома презентувала "блискавичну" форму на наступний сезон
Рома / Reuters

Римський клуб показав гостьовий комплект форми на сезон 2019/20.

Рома у своєму офіційному твіттері опублікувала фотографію нового екіпірування.

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Форма для гостьових матчів виконана у звичному білому кольорі, однак дизайнери вигадали одну особливість. Футболку від Nike по діагоналі "розрізатиме" жовто-червона блискавка.

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Нагадаємо, у минулому сезоні Рома посіла шосте місце Серії А.

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Італія Рома Рома Футбольна форма
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