Рома встановила контракти з Гудмундссоном, інформує Calciomercato.com. Малоймовірно, що угода відбудеться без кваліфікації команди в Лігу чемпіонів, але генеральний менеджер римлян уже почав запитувати інформацію, щоб обійти в гонці за гравця Ювентус і Наполі.

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Дженоа оцінює ісландця в 20 млн євро і має намір вести переговори про продаж гравця тільки влітку. Не так давно Альберт продовжив контракт із "Грифонами" до літа 2027 року. Він є найкращим бомбардиром Дженоа в цьому сезоні – на його рахунку 8 голів у 16 матчах у всіх турнірах.

Нещодавно Гудмундссон заявив, що хотів би повторити футбольний шлях свого прадіда – першого в історії Ісландії професійного футболіста, який пограв за Мілан і Арсенал.

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