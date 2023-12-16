Ювентус активно почав поєдинок, до якого підходив у статусі очевидного фаворита. Перший небезпечний момент біля воріт команди Руслана Маліновського туринці створили на 22 хвилині гри: К'єза навісив у штрафний майданчик, де м'яч знайшов Влаховіча – серб пробив вище воріт. Рахунок у матчі Ювентус відкрив на 29 хвилині гри – голом відзначився Федеріко К'єза, який чітко реалізував пенальті. Дженоа відповіла з кутового – небезпечно пробивав Васкес, але м'яч пройшов вище воріт. На тому перший тайм і дограли.

Дженоа сенсаційно вирвала нічию з Ювентусом – Маліновський у стилі Гаттузо не пускав туринців на вершину Серії А

Другу половину зустрічі активніше почали гравці Дженоа. Маліновський і Ко організували швидку атаку, де відквитали пропущений м'яч – на 48 хвилині гри м'яч в сітку воріт Войцеха Щенсни "вколотив" Альберт Гудмундссон. Ювентус міг вирвати перемогу наприкінці зустрічі – після подачі з кутового небезпечно пробивав Бремер, але Мартінес врятував Дженоа, не дозволивши туринцям здобути перемогу.