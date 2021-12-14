У зустрічі 17-го туру Серії А між Ромою і Спецією стався прикрий епізод. Одному з фанатів стало дуже погано.

Серце прихильника "вовків" зупинилось на Олімпійському стадіоні під час матчу італійської першості, повідомляє gazzetta.it.

Історичний гол Смоллінга у відеоогляді матчу Рома – Спеція – 2:0

23-річному чоловіку стало погано близько 30-ї хвилини зустрічі. Його реанімували за допомогою дефібрилятора і терміново відвезли у лікарню. Під час поїздки до медичного закладу стався ще один приступ, фанату була проведена інтубація. Його стан поки невідомий.

Ромі вдалось здолати Спецію із рахунком 2:0. Підопічні Жозе Моурінью піднялись на 6 сходинку турнірної таблиці Серії А.

Рома впевнено перемогла Спецію – Смоллінг забив історичний гол, Коваленко зіграв 53 хвилини