Рома спокійно переграла Спецію у рамках 17-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку на Футбол 24.

"Вовки" вже на 6 хвилині вийшли вперед: Верету навісив з кутового, Абрахам скинув на Смоллінга, який і переправив м'яч у ворота. Цікаво, що це вперше, коли англієць забив з передачі англійця у поєдинку Серії А. По перерві Рожер Ібаньєс подвоїв перевагу, замкнувши подачу Верету та поставивши крапку в зустрічі.

Рома впевнено перемогла Спецію – Смоллінг забив історичний гол, Коваленко зіграв 53 хвилини

Таким чином, Рома набрала 28 очок та залишилась на 6 місці, а Спеція з 12 пунктами залишився на 17-й сходинці.