Історичний гол Смоллінга у відеоогляді матчу Рома – Спеція – 2:0
08:53 - Читать на русском
Рома спокійно переграла Спецію у рамках 17-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку на Футбол 24.
"Вовки" вже на 6 хвилині вийшли вперед: Верету навісив з кутового, Абрахам скинув на Смоллінга, який і переправив м'яч у ворота. Цікаво, що це вперше, коли англієць забив з передачі англійця у поєдинку Серії А. По перерві Рожер Ібаньєс подвоїв перевагу, замкнувши подачу Верету та поставивши крапку в зустрічі.
Рома впевнено перемогла Спецію – Смоллінг забив історичний гол, Коваленко зіграв 53 хвилини
Таким чином, Рома набрала 28 очок та залишилась на 6 місці, а Спеція з 12 пунктами залишився на 17-й сходинці.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter