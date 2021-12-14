Во встрече 17-го тура Серии А между Ромой и Специей произошел досадный эпизод. Одному из фанатов стало очень плохо.

Сердце поклонника "волков" остановилось на Олимпийском стадионе во время матча итальянского первенства, сообщает gazzetta.it .

Исторический гол Смоллинга в видеообзоре матча Рома – Специя – 2:0

23-летнему мужчине стало плохо около 30 минут встречи. Его реанимировали с помощью дефибриллятора и срочно увезли в больницу. Во время поездки в медицинское учреждение произошел еще один приступ, фанату была проведена интубация. Его состояние пока неизвестно.

Роме удалось одолеть Специю со счетом 2:0. Подопечные Жозе Моуринью поднялись на 6-ю строчку турнирной таблицы Серии А.