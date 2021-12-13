Спеція трималася всього у двох очках від зони вильоту, маючи за плечима 4-матчеву безвиграшну серію, тож у виїзній зустрічі проти Роми команді було необхідно чіплятись хоча б за нічию. Римляни, своєю чергою, відставали від зони ЛЧ на 11 залікових балів, програвши у двох попередніх турах. Таким чином, підопічних Жозе Моурінью влаштовувала тільки перемога.

Тьяго Мотта випустив Коваленка в основі, однак цей факт не допоміг гостям уникнути голу в свої ворота вже на 6-й хвилині: Верету виконав подачу з кутового, Абрахам головою скинув м'яч на лінію воротарського, а Смоллінг замкнув – 1:0! До речі, це був перший гол англійця з передачі англійця в матчі Серії А. Як мінімум, починаючи із сезону 2004/05, коли Opta почала вести статистику.

Через 20 хвилин Таммі міг оформити другий асист, п'яткою запустивши пас під вривання Віньї, однак його удар з меж штрафного в дальній кут парирував Проведель. Спеція відповіла двома гострими епізодами: на 35-й хвилині Реца увірвався в карний майданчик і опинився прямо перед Патрісіу (голкіпер взяв його постріл), а на 43-й він же пробив головою з подачі Ківіора – над воротами! Рома відповіла через дві хвилини навісом від Мхітаряна, який замкнув Абрахам. М'яч влучив у поперечку!

На жаль, у першому таймі Коваленко нічим не запам'ятався, та і на початку другого українець нічого екстраординарного не продемонстрував. Втім, він і не провалився, непогано проявивши себе в єдиноборствах і видавши непогану точність передач. Тьяго Мотта замінив Віктора на 53-й хвилині, випустивши Агудело.

Рома швидко покарала Мотту за неповагу до української аудиторії. Вже на 56-й хвилині Верету виконав подачу з кутового, а Ібаньєс замкнув її точним ударом – 2:0! Здавалося, що на цьому гра завершена, однак Спеція цілком могла повернутися в неї. Зокрема, на 62-й хвилині Манай розстріляв ворота з близької дистанції, забивши гол. На щастя для "вовків", його не зарахували через осайд.

Після цього Спеція змарнувала ще кілька хороших моментів, хоча й Рома мала шанс довести справу до розгрому внаслідок виходу Абхрама віч-на-віч. У компенсований час Афена-Г'ян таки забив третій гол, але замість зміни рахунку на табло вболівальники побачили другу жовту для нападника – той підіграв собі рукою. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Жозе Морінью з рахунком 2:0.

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