Аргентинський оборонець може покинути Олд Траффорд взимку, стверджує Daily Mail.

Рашфорд зізнався, наскільки планує затриматись у Манчестер Юнайтед

Шеффілд Юнайтед прагне підсилити захисні редути після провального старту сезону. Рохо міг опинитися у таборі "клинків" ще влітку, проте трансфер зірвався через фінансові причини. Альтернативний варіант підсилення шеффілдців – центрбек Престона Бен Девіс, перехід якого коштуватиме орієнтовно 10 млн фунтів.

У кампанії 2020/21 Маркос Рохо не зіграв за МЮ жодної хвилини. Попередні півроку він провів за Естудіантес на батьківщині, але зіграв лише 1 матч через зірваний коронавірусом сезон.

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