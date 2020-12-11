Рохо може перейти до Шеффілд Юнайтед
Оборонець англійського Манчестер Юнайтед Маркос Рохо потрапив до сфери зацікавлень Шеффілд Юнайтед.
Аргентинський оборонець може покинути Олд Траффорд взимку, стверджує Daily Mail.
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Шеффілд Юнайтед прагне підсилити захисні редути після провального старту сезону. Рохо міг опинитися у таборі "клинків" ще влітку, проте трансфер зірвався через фінансові причини. Альтернативний варіант підсилення шеффілдців – центрбек Престона Бен Девіс, перехід якого коштуватиме орієнтовно 10 млн фунтів.
У кампанії 2020/21 Маркос Рохо не зіграв за МЮ жодної хвилини. Попередні півроку він провів за Естудіантес на батьківщині, але зіграв лише 1 матч через зірваний коронавірусом сезон.
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