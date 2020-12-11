Аргентинский защитник может покинуть Олд Траффорд зимой, утверждает Daily Mail.

Рашфорд признался, насколько планирует задержаться в Манчестер Юнайтед

Шеффилд Юнайтед стремится усилить защитные редуты после провального старта сезона. Рохо мог оказаться в лагере "клинков" еще летом, однако трансфер сорвался по финансовым причинам. Альтернативный вариант усиления шеффилдцев – центрбек Престона Бен Дэвис, переход которого будет стоить ориентировочно 10 млн фунтов.

В кампании 2020/21 Маркос Рохо не сыграл за МЮ ни минуты. Предыдущие полгода он провел в Эстудиантесе на родине, но сыграл лишь 1 матч из-за сорванного коронавирусом сезона.

Чергова ганьба Барселони, Моурінью і Мілан втримали вершини, шоу лідерів у Німеччині, грабіжник Вернер – огляд вікенду