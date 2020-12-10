"Я ніколи не дивлюся дальше Манчестер Юнайтед. У дитинстві я спостерігав лише за МЮ, і для мене буде неправильно, якщо я одягну футболку іншого клубу. Я просто хочу зробити все можливе для клубу, поки я тут. Сподіваюся, що я тут надовго.

Рашфорд увійшов в елітний клуб джокерів Ліги чемпіонів

Все хороше, що сталося в цьому році, поєднане з Манчестер Юнайтед, який відкрив мені нові можливість в дитинстві. Я не просто пам'ятаю минулий рік або останні п'ять років, я говорю про ті часи, коли в моїй родині ніхто не водив машину, і мені потрібно було йти на тренування. У Юнайтед були люди, які приїжджали за мною, а після занять відвозили додому.

Коли мені було 6-8 років, я говорю про ті випадки, коли мені надавали житло, коли у моєї мами були труднощі. Я був там до 16-17 років, так що мій зв'язок з клубом набагато глибший, ніж те, що бачать люди.

Манчестер Юнайтед – причина того, що я став футболістом, вони дали мені можливість проявити себе і дізнатися, що у мене є футбольний талант", – цитує Рашфорда Sky Sports.

Нагадаємо, Маркус є вихованцем "червоних дияволів", а за основну команду виступає з 2016-го. У поточному сезоні 23-річний форвард приємно тішить вболівальників МЮ – в його активі 18 матчів, 10 голів та п'ять асистів.

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