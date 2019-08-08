Рохо може опинитися в Евертоні – Астон Вілла готова перехопити аргентинця

Ліверпульський Евертон і бірмінгемська Астон Вілла поведуть боротьбу за оборонця Манчестер Юнайтед Маркоса Рохо в останні години літнього трансферного вікна.
Бірмінгемці приєднались до "ірисок" у полюванні за центрбеком МЮ, повідомляє The Sun.
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За інформацією видання, Рохо в четвер прибув на тренувальну базу "червоних дияволів" разом із агентом. 29-річний аргентинець сподівається змінити клубну прописку, оскільки не входить у плани штабу з Уле Гуннаром Сульшером на чолі. Юнайтед хоче отримати за Рохо 25 млн фунтів.
Через постійні травми впродовж двох останніх сезонів екс-оборонець московського Спартака провів лише 14 матчів в АПЛ.
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