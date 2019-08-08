Рохо может оказаться в Эвертоне – Астон Вилла готова перехватить аргентинца

Маркос Рохо с Лионелем Месси на спине / фото из соцсетей

Ливерпульский Эвертон и бирмингемская Астон Вилла поведут борьбу за защитника Манчестер Юнайтед Маркоса Рохо в последние часы летнего трансферного окна.

Бирмингемцы присоединились к "ирискам" в охоте на центрбэка МЮ, сообщает The Sun.

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По информации издания, Рохо в четверг прибыл на тренировочную базу "красных дьяволов" вместе с агентом. 29-летний аргентинец надеется сменить клубную прописку, поскольку не входит в планы штаба с Уле Гуннаром Сульшером во главе. Юнайтед хочет получить за Рохо 25 млн фунтов.

Из-за постоянных травм в течение двух последних сезонов экс-защитник московского Спартака провел лишь 14 матчей в АПЛ.

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