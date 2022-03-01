Голкіпер Реала Андрій Лунін робить все можливе, щоб підтримати свою країну дистанційно.

Іспанські журналісти встигли коротко розпитати 23-річного воротаря, який взяв участь у мітингу.

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"Все склалося добре, прийшло багато людей. Як почуваюся? Робимо все, що можемо", – відповів Андрій, який виглядає явно втомленим.

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. ЗСУ тримають оборону та дають гідну відсіч ворогам. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

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