Відомі українські футболісти записали відеозвернення до світової спільноти, у якому показали жахливі наслідки російського вторгнення на наші землі.

Андрій Пятов, Олександр Зінченко, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко, Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, Анатолій Трубін, Олексій Шевченко, Георгій Бущан, Віктор Коваленко, Ілля Забарний, Руслан Маліновський та Сергій Кривцов записали відеоролик.

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Вони опублікували його у соцмережах із наступним текстом: "Правда переможе пропаганду! 24 лютого на територію Україну, суверенної європейської держави, напала російська федерація. Підступно. Поки всі спали.

Сьогодні вже 6 день війни. Гинуть мирні люди. Зникають будинки та площі, але не зникає наша віра у перемогу. Агресор розпочав потужну брехливу пропаганду, з якою ми маємо боротися, розказуючи правду всьому світу! Ми – українці. Ми – єдині. Ми захищаємо свою землю".

Зауважимо, більшість гравців публічно засудила путінський напад на територію України та активно висвітлює жахливі наслідки вторгнення.

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