Голкипер Реала Андрей Лунин делает все возможное, чтобы поддержать свою страну дистанционно.

Испанские журналисты успели кратко расспросить принявшего участие в митинге 23-летнего вратаря.

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"Все сложилось хорошо, пришло много людей. Как чувствую себя? Делаем все, что можем", – ответил Андрей, который выглядит явно уставшим.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. ВСУ держат оборону и дают достойный отпор врагам. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

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