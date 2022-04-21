У мадридському гранді продовжують бути впевненими у літньому переході Кіліана Мбаппе з ПСЖ.

Реал переконаний, що 23-річний француз продовжить кар'єру у столиці Іспанії. Такої думки притримується і Роберто Карлос, який є послом "бланкос".

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Напередодні Реал переміг Осасуну на стадіоні Ель Садар, зустріч відвідав легендарний бразилець. Після матчу його запитали, чи буде Мбаппе у Мадриді. Роберто відповів досить ствердно: "Це наближається".

Кіліан хоче дограти сезон у ПСЖ, стати чемпіоном Франції і лише після того оголосити про своє рішення щодо майбутнього. Парижани намагаються переконати форварда залишитись, але все нібито йде до того, що він обере Мадрид.

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