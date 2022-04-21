В мадридском гранде продолжают быть уверенными в летнем переходе Килиана Мбаппе из ПСЖ.

Реал уверен, что 23-летний француз продолжит карьеру в столице Испании. Такого мнения придерживается и Роберто Карлос, являющийся послом "бланкос".

Роналдинью призвал Мбаппе остаться в ПСЖ – легенда объяснил свою позицию

Накануне Реал победил Осасуну на стадионе Эль Садар, встречу посетил легендарный бразилец. После матча его спросили, будет ли Мбаппе в Мадриде. Роберто ответил довольно утвердительно: "Это близится".

Килиан хочет доиграть сезон в ПСЖ, стать чемпионом Франции и только после того объявить о своем решении по поводу будущего. Парижане пытаются убедить форварда остаться, но все вроде бы идет к тому, что он выберет Мадрид.