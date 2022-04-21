"Мбаппе грає дуже добре. Він ще дуже молодий, але водночас сильний фізично і швидкий. Приємно спостерігати за його грою. Сподіваюся, що він стане найкращим у світі та виграє "Золотий м'яч".

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Мені хотілося б зіграти з ним. Вважаю, що ми доповнюємо один одного завдяки характеристикам. Мені завжди подобалося грати зі швидкими футболістами. Думаю, що ми б добре порозумілися.

Мбаппе має все, щоб досягти успіху в ПСЖ. У мій час такого не було, клуб дуже виріс. Я б хотів, щоб він залишився і виграв ЛЧ. Побачити, як найкращі гравці виступають у цій команді разом та виграють Лігу чемпіонів – це було б чудово", – цитує Роналдінью AS з посиланням на Amazon Prime Video.

Нагадаємо, 30 червня у Мбаппе завершується контракт з ПСЖ, а всі пропозиції продовжити угоду форвард відхиляє. Головним претендентом на француза називають Реал.