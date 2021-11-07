"Важко щось говорити, всі емоції залишив на полі, як і вся команда. Була шалено важка гра, але ми налаштовувалися на неї після нульової нічиєї з Чорноморцем, який все ж таки мали перемагати.

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Я гадаю, з Динамо у нас була хоч і дуже важка, але переможна гра. Завоювання трьох очок – це добрий результат для нас. Ми йдемо на перерву у гарному настрої.

Ми у кожному матчі налаштовуємось лише на перемогу. Динамо нас по грі тиснуло, і ми вже, чесно кажуть, відбивались, як могли і вибігали в контратаки. Добре, що забили у першому таймі – після цього стало легше. Але ми завжди налаштовуємось лише на перемогу", – сказав Різник у коментарі Footballhub.

Нагадаємо, у матчі 14-го туру УПЛ Ворскла здолала Динамо, завдавши киянам першої поразки в чемпіонаті.

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