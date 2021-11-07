"Трудно что-то говорить, все эмоции оставил на поле, как и вся команда. Была безумно тяжелая игра, но мы настраивались на нее после нулевой ничьей с Черноморцем, который все же должны были побеждать.

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Я думаю, с Динамо у нас была хоть и очень трудная, но победная игра. Завоевание трех очков – это хороший результат для нас. Мы идем на перерыв в хорошем настроении.

Мы в каждом матче настраиваемся только на победу. Динамо нас по игре давило, и мы уже, честно говорят, отбивались, как могли и выбегали в контратаки. Хорошо, что забили в первом тайме – после этого стало легче. Но мы всегда настраиваемся только на победу", – сказал Ризнык в комментарии Footballhub.

Напомним, в матче 14-го тура УПЛ Ворскла одолела Динамо, нанеся киевлянам первое поражение в чемпионате.

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