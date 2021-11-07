Головний тренер полтавців Юрій Максимов за допомогою нецензурних слів змушував свою команду не відсиджуватись в обороні, а грати на атаку.

Київське Динамо у матчі 14-го туру УПЛ зазнало першої поразки в сезоні. Кривдником команди Луческу стала Ворскла, яка на НСК Олімпійський перемогла з рахунком 2:1.

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Одним з ковалів перемоги полтавців став головний тренер команди Юрій Максимов. Він ні на мить не вимикався з гри, а в деяких епізодах не цурався ненормативної лексики, аби стимулювати свої гравців. Один з моментів, коли коуч звертався до Руслана Степанюка, потрапив у об'єктиви телекамер.

"Та Бог із ним, з тим рахунком. Іди туди! Та ну і що, бл**ь?! Що ми будемо оборонятимемося весь час, бл**ь?" – вигукнув Максимов.

Як наслідок, це дало результат – сенсаційна перемога Ворскли над чинним чемпіоном України.

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