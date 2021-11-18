50-річний фахівець отримав роботу в УАФ, повідомляє офіційний сайт організації.

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Пропозицію обійняти посаду Ріццолі зробили президент асоціації Андрій Павелко та голова Комітету арбітрів Лучано Лучі, контракт з яким нещодавно було подовжено. Виконком УАФ цю ініціативу підтримав. Вітчизняна асоціація випередила низку зацікавлених у співпраці з екс-рефері конкурентів.

Нагадаємо, що Нікола Ріццолі працював арбітром у 1998-2017 рр. Він 7 разів поспіль був визнаний найкращим італійським суддею, обслуговував фінали Ліги чемпіонів і Кубка світу, а донедавна керував Комітетом арбітрів Серії А.

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