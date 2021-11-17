"Ман Сіті міг би ним пишатися, але він наш": Франція простягає Україні руку, "привиди" Шевченка – проблема у плей-офф
Збірна України все ж пробилася у плей-офф ЧС-2022, обігравши в останньому турі Боснію і Герцеговину. Експертний розбір польотів читайте на "Футбол 24".
Команда Петракова вистраждала друге місце у групі, але боротьба продовжується. Навесні нас чекає пекельний плей-офф. Португалія або Італія – серед потенційних суперників. Однак, зараз можна полегшено видихнути і трохи розслабитися. Скандальний відбір до ЧС-2022 подарував фантастичну розв'язку. Відомі експерти святкують у соцмережах, хоча без маленьких "уколів", звісно, не обійшлося.
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