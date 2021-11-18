50-летний специалист получил работу в УАФ, сообщает официальный сайт организации.

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Предложение вступить в должность Риццоли сделали президент ассоциации Андрей Павелко и председатель Комитета арбитров Лучано Лучи, контракт с которым недавно был продлен. Исполком УАФ поддержал эту инициативу. Отечественная ассоциация опередила ряд заинтересованных в сотрудничестве с экс-рефери конкурентов.

Напомним, что Никола Риццоли работал арбитром в 1998-2017 гг. Он 7 раз подряд был признан лучшим итальянским судьей, обслуживал финалы Лиги чемпионов и Кубка мира, а до недавних пор руководил Комитетом арбитров Серии А.

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