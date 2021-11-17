Рішення про призначення 35-річного Кортеса ухвалили 17 листопада на засіданні Виконкому УАФ. Відповідно, іспанець став новим головним тренером жіночої збірної України, інформує офіційний сайт УАФ.

Андрій Павелко ще в неділю, 15 листопада, повідомив про успішне завершення перемовин з Кортесом, який у сезоні 2020/21 привів жіночу команду Барселони до перемоги в Лізі чемпіонів. Виконком УАФ підтримав призначення іспанського наставника новим тренером жіночої збірної України замість Наталії Зінченко, яка працювала на цій посаді останні 3 роки.

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Фахівець прийшов у жіночу команду Барселони у 2017-му на посаду асистента, а в 2019-му став головним тренером. За цей час "синьо-гранатові" по два рази виграли чемпіонат та Кубок Іспанії, а цього року ще й тріумфували в ЛЧ. Щоправда, впродовж останнього сезону Луїс Кортес конфліктував з командою, яка в підсумку відмовилася з ним працювати. Саме тому керівництво Барселони вирішило з ним попрощатися, попри ще рік чинного контракту.

Перший матч під керівництвом Кортеса "синьо-жовті" зіграють 26 листопада проти Шотландії, а 30 числа протистоятимуть Угорщині. Обидва поєдинки кваліфікації до ЧС-2023 українки проведуть на виїзді. Після двох матчів жіноча збірна України посідає 3 місце в групі B, набравши 3 очки.

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