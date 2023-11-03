"Мірча Луческу – великий тренер, який багато чого досяг і в українському, і в європейському футболі. Не приховую, його рішення про відставку з посади головного тренера стало для нас несподіванкою. Мірчі Луческу та його родині бажаю здоров'я та щастя.

Луческу офіційно покинув Динамо і завершив тренерську кар'єру

Луческу завжди користувався повагою та довірою нашого клубу, я щиро вдячний містеру за його роботу в київському Динамо. На тому шляху, який ми пройшли разом, були і перемоги, і досягнення, Луческу залишався з клубом у цей тяжкий воєнний час.

Проте Динамо рухається далі. Найближчим часом ми повідомимо, хто очолить тренерський штаб нашої команди. Завдання, яке я ставлю перед колективом, не змінюється – ми зобов'язані виграти чемпіонат!" – цитує Суркіса прес-служба Динамо.

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